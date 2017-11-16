В ночь на субботу жители Москвы смогут увидеть звездопад

В ночь на субботу, 18 ноября, жители Москвы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды.

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что звездопад лучше наблюдать после полуночи на восточном горизонте. Как отмечает сегодня Агентство городских новостей "Москва", на небе в грядущую субботу могут появляться до пятнадцати метеоров в час.

Напомним, что явление, о котором идет речь, было названо по созвездию Льва, в котором расположена область вылета метеоров. Максимально яркий метеоритный поток Леониды был замечен астрономами в 1833 году.