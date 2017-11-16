Эксперты рассказали, как максимально эффективно дрессировать собак

Эксперты разработали особую программу, которая поможет максимально эффективно дрессировать собак.

Этот метод, как утверждается, даст возможность друзьям человека адаптироваться к жизни в семье и обществе. В научном издании Applied Animal Behaviour Science говорится, что в первые две недели жизни щенков следует гладить, прижимать к себе, укутывать в одеяла из мягких тканей, демонстрируя тем самым слепым и глухим малышам, что мир настроен к ним доброжелательно. На второй-четвертой неделе необходимо гулять с собакой по разным поверхностям и давать ей послушать, как работает домашняя техника. Пятая и шестая неделя должны быть посвящены знакомствам с людьми, особенно важно показывать щенкам людей в очках, с бородой, с усами, а также с зонтиками. Специалисты рекомендуют также сажать животных перед зеркалом, чтобы они изучали свое отражение.