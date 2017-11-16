Усадьба времен Римской империи обнаружена археологами на территории Крыма
16 ноября 2017, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи при строительстве трассы "Таврида" археологи обнаружили усадьбу времен Римской империи.
Предполагается, что в здании во времена Боспорского царства проживали представители "среднего класса". Как отмечает в четверг, 16 ноября, РИА "Новости", ссылаясь на Институт археологии Российской академии наук, находка превосходно демонстрирует быт среднестатистического жителя того времени.
Подчеркивается, что специалисты не нашли каких-либо дорогостоящих вещей, предметов роскоши или монет, однако обнаружили посуду, статуэтки, недорогие украшения, а также уникальные детские игрушки с подвесными ногами и руками.