NASA показало на видео ядерный реактор для Марса

Американское космическое агентство NASA опубликовало на своем YouTube-канале видео, в котором рассказывается о ядерном реакторе, предназначенном для марсианской миссии.

Из ролика следует, что установка, работающая на топливе уран-235, способна производить до десяти киловатт электроэнергии в течение десяти лет. В настоящее время проходят испытания изделия, следующее тестирование запланировано на конец текущего года. Подобные реакторы планируется использовать при колонизации Марса и Луны.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов землян прислали в NASA свои имена для отправки на Марс. Среди этих людей около 60 тысяч жителей России.