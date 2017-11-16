Ученые заявили об опасности употребления большого количества соли

Люди, часто употребляющие в пищу поваренную соль, подвергают свое здоровье риску. К такому выводу пришел международный коллектив ученых.

Специалисты провели эксперимент на мышах. В биологических отходах грызунов, питавшихся едой с большим количествам соли, было отмечено сокращение бактерий Lactobacillus murinus. Это является свидетельством того, что у подопытных мог развиться аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия, пишет издание Nature.

Ранее сообщалось, что ученые, работающие в Гарвардском университете, в ходе своих исследований обнаружили взаимосвязь между употреблением соли и работой сердца.