Медики назвали заботливых бабушек и дедушек угрозой для их внуков

Заботливые бабушки и дедушки способны нанести здоровью своих внуков серьезный вред. К такому выводу пришли шотландские медики.

Об исследовании специалистов рассказал журнал PLOS One. Ученые возложили на пожилых людей ответственность за то, что их внуки по мере взросления начинают набирать лишний вес и страдать от заболеваний, сопутствующих данному процессу. Причина этого, по мнению медиков, кроется в том, что бабушки и дедушки дают детям слишком много сладкого и ограничивают их физическую активность, стремясь оградить от неприятностей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае приехавшие к бабушке внуки отравились крысиным ядом.