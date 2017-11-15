Найдена ближайшая к Земле пригодная для жизни планета

Астрономы, работающие в чилийской обсерватории Ла-Силья, обнаружили ближайшую пригодную для жизни экзопланету.

Небесное тело, расположенное на расстоянии одиннадцати световых лет от Земли, получило название Ross 128 b. Предполагается, что на планете есть условия для существования жизни. Так, температура на поверхности Ross 128 b лишь в 1,3 больше, чем на Земле, отмечает журнал Astronomy & Astrophysics.

Ученые намерены продолжать наблюдения за открытым ими объектом. Им предстоит выяснить, имеется ли на планете вода. Если на данный вопрос будет дан положительный ответ, Ross 128 b могут включить в список небесных тел, которые человечество планирует колонизировать в будущем.