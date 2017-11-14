Астрономы зафиксировали мощнейшее столкновение двух галактик

Международный коллектив астрономов зафиксировал крупнейшее в истории космических наблюдений столкновение галактик.

В созвездии Золотая Рыба учеными с помощью комплекса радиотелескопов была обнаружена галактика ADFS-27. В настоящее время она формируется слиянием двух звездных систем, пишет Astrophysical Journal. Согласно расчетам специалистов, в будущем ADFS-27, которая в 50 раз тяжелее Млечного Пути, притянет другие галактики своего скопления.

Ранее сообщалось, что ученые из Австралии нашли самую древнюю галактику во Вселенной. Предполагается, что она появилась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва.