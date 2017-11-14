Биохимики нашли главного виновника ожирения

Биохимики, работающие в американском университете Дьюка, установили, что главной причиной ожирения является один из вариантов гена анкирин-B. Это открытие ученые сделали по итогам эксперимента, проведенного на мышах, сообщается на сайте образовательного заведения.

Ген, о котором идет речь, регулирует работу белка Glut4, определяющего интенсивность усвоения глюкозы жировыми клетками. В голодные времена анкирин-B помогал людям сохранять энергию. Сегодня, когда жители развитых стран не испытывают недостатка в пище, мутация данного гена может привести к эпидемии ожирения, считают специалисты.

Ученые намерены проверить правильность своих выводов в ходе исследования с участием страдающих от лишнего веса американцев. Эксперимент должен состоятся в скором будущем.