Самарский учёный разрабатывает ресурсосберегающие технологии в металлургии
14 ноября 2017, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Иван Тимошкин является доцентом кафедры Самарского политеха и одни из лауреатов конкурса денежных выплат для молодых учёных и конструкторов.
В настоящее время учёный работает над разработкой ресурсосберегающих технологий получения аллюминиевых сплавов, что, в первую очередь, подразумевает использование вторичных металлов. Сплавы, полученные Тимошкиным, по качеству не отличаются от первичных.
Подробности - в материале портала "Самара сегодня"