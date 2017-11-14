Самарский учёный разрабатывает ресурсосберегающие технологии в металлургии

Иван Тимошкин является доцентом кафедры Самарского политеха и одни из лауреатов конкурса денежных выплат для молодых учёных и конструкторов.



В настоящее время учёный работает над разработкой ресурсосберегающих технологий получения аллюминиевых сплавов, что, в первую очередь, подразумевает использование вторичных металлов. Сплавы, полученные Тимошкиным, по качеству не отличаются от первичных.



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