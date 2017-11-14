Эксперты: мощнейшие гравитационные волны сотрясут Вселенную в ближайшие годы

Американские исследователи сделали важное заявление после проведения ряда экспериментов. Ученые заявили, что Вселенную в ближайшее десятилетие могут сотрясти мощнейшие гравитационные волны.

Согласно последним данным, это произойдет из-за столкновения, а также слияния гигантских черных дыр. В эти моменты возникает нечто, похожее на "рябь", а затем этот импульс преобразуется в энергию и излучается в качестве гравитационной волны.

Как уточняет портал "Актуальные новости", открытие гравитационных волн удалось предсказать легендарному физику Альберту Эйнштейну, однако обнаружить их удалось лишь через столетие.