Климатологи убеждены, что США всерьез угрожают ураганы, которые по разрушительной силе можно сравнить с ураганами "Харви" и "Мария".

Предполагается, что уже в конце текущего века Штаты ждет настоящее "нашествие" стихии – вероятно, ураганы будут возникать в 18 раз чаще, чем в конце XX века. Как уточняется в статье, опубликованной в издании PNAS, увеличение числа экстремальных погодных условий может быть связано с глобальным потеплением, а также с нарушениями в круговороте тепла и энергии в атмосфере Земли.

Эксперты считают, что американским властям уже сейчас необходимо начать готовиться к нашествию ураганов на прибрежные штаты.