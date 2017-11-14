Климатологи заявили, что США угрожает "нашествие ураганов"
14 ноября 2017, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
Климатологи убеждены, что США всерьез угрожают ураганы, которые по разрушительной силе можно сравнить с ураганами "Харви" и "Мария".
Предполагается, что уже в конце текущего века Штаты ждет настоящее "нашествие" стихии – вероятно, ураганы будут возникать в 18 раз чаще, чем в конце XX века. Как уточняется в статье, опубликованной в издании PNAS, увеличение числа экстремальных погодных условий может быть связано с глобальным потеплением, а также с нарушениями в круговороте тепла и энергии в атмосфере Земли.
Эксперты считают, что американским властям уже сейчас необходимо начать готовиться к нашествию ураганов на прибрежные штаты.