Ученые нашли продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
14 ноября 2017, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Гарвардского университета провели ряд тщательных исследований и пришли к выводу, что всего один продукт способен существенно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Оказалось, что люди, которые употребляют в пищу две горсти орехов в неделю, примерно на четверть реже подвержены подобным болезням. Более того, как уточняет издание Daily Mail, все виды орехов способны в той или иной мере предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты рекомендуют съедать в неделю небольшую горстку миндаля, фундука, фисташек, кешью или орехов пекан. Самым "бесполезным" для здоровья человека был признан арахис.