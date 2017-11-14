Ученые нашли продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Гарвардского университета провели ряд тщательных исследований и пришли к выводу, что всего один продукт способен существенно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что люди, которые употребляют в пищу две горсти орехов в неделю, примерно на четверть реже подвержены подобным болезням. Более того, как уточняет издание Daily Mail, все виды орехов способны в той или иной мере предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют съедать в неделю небольшую горстку миндаля, фундука, фисташек, кешью или орехов пекан. Самым "бесполезным" для здоровья человека был признан арахис.