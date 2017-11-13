Эксперты NASA сообщили, что Луна на самом деле не серого цвета

Специалисты NASA сделали заявление, которое поменяло представление большинства землян о Луне.

По словам экспертов Американского космического агентства, на самом деле поверхность спутника Земли не серая. Для подтверждения своих слов они опубликовали снимок Луны.

Как уточняет Vladtime.ru, на фотографии можно увидеть синие оттенки, которые демонстрируют наличие титана и фиолетовые, свидетельствующие об отсутствии титана и железа. Кроме того, можно заметить очень темный район – это кратер Архимеда в Море дождей.