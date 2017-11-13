Ученые убеждены, что нашли среди чертежей Леонардо да Винчи рисунки смартфона

Ученые убеждены, что им удалось обнаружить в чертежах легендарного изобретателя и художника Леонардо да Винчи рисунки современного смартфона.

Специалисты, увидев это, не могли поверить своим глазам, поскольку в XV веке не было никаких электронных гаджетов. Как сообщает издание "Российский диалог", в чертежах да Винчи было найдено подробное описание уникального изобретения, напоминающего современные смартфоны.

На рисунке изображены две крышки, а также внутреннее содержание устройства. Ученые не исключают, что изобретатель обладал поразительными знаниями благодаря путешествиям во времени или своему дару предсказаний.