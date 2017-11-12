NASA выдвинуло новую версию гибели девятой планеты Солнечной системы

В американском космическом агентстве NASA выдвинули новую теорию, объясняющую гибель планеты Фаэтон.

Ученые предполагают, что данное небесное тело существовало несколько миллионов лет назад между Марсом и Юпитером. Затем оно распалось, образовав пояс астероидов. Согласно гипотезе сотрудников NASA, к такому исходу Фаэтон привела гравитация расположенных рядом планет, которая заставила его двигаться по вытянутой орбите. Взрыв произошел, когда небесное тело приблизилось к Солнцу, пишет издание «ВладТайм»

Ранее сообщалось, что ученые предсказали извержение вулкана на Марсе. Это событие должно произойти в течение ближайшего миллиона лет.