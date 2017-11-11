Ученые предсказали извержение вулкана на Марсе

На Марсе в ближайший миллион лет произойдет извержение вулкана. Об этом заявили ученые. Ранее считалось, что на Красной планете отсутствует тектоника плит, однако в настоящее время эта точка зрения опровергнута.

На Марсе была обнаружена система вулканов, самым большим из которых является Олимп, на данный момент считающийся высочайшей горой в Солнечной системе.

Изучающие планету специалисты предположили, что в ближайший миллион лет один из марсианских вулканов проснется, пишет ToDay News Ufa. Издание делает оговорку, что этот прогноз носит относительный характер, так как ученые еще слишком мало знают о процессах, происходящих на Марсе.