Российский миллиардер собрался искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Российский предприниматель Юрий Мильнер собирается организовать первую частную космическую миссию на спутник Сатурна. Ее цель – поиск внеземной жизни.

Из заявления Мильнера, сделанного им на научной конференции, прошедшей в американском Сиэтле, следует, что, скорее всего, космический аппарат будет отправлен на Энцелад. Специалисты считают, что расположенный на небесном теле океан может быть обитаемым. По словам Мильнера, в пользу версии о присутствии на спутнике Сатурна живых организмов свидетельствует получение оттуда необычных радиосигналов.

Миллиардер пообещал, что экспедиция на Энцелад отправится в скором времени, однако конкретных сроков не назвал. Юрий Мильнер подчеркнул, что стоимость проекта будет меньше, чем полномасштабная миссия NASA, пишет издание GeekWire.