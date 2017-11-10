На Солнце зафиксирована редкая плазменная буря

Редкая плазменная буря была зафиксирована учеными на Солнце. Специалисты обсерватории NASA заявили, что им удалось рассмотреть нечто, напоминающее темную нить, которая окружает активную область звезды.

Эта нить была образована в период с 29 по 31 октября текущего года при помощи заряженных частиц, парящих под действием магнитных сил над поверхностью Солнца.

Как сообщает сегодня канал «Подмосковье 360», это явление довольно редкое, однако может не представлять большой научной ценности.