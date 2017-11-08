Физик Стивен Хокинг назвал возможную дату гибели человечества

Легендарный физик Стивен Хокинг назвал вероятную дату гибели человечества.

По словам ученого, население Земли погибнет к 2600 году, поскольку планета к этому времени превратится в пылающий шар из-за увеличения населения и роста потребления энергии. Как уточняет издание New York Post, Хокинг убежден, что катастрофы можно избежать только в случае обнаружения нового места для жизни.

Во время саммита Tencent WE в Пекине физик-теоретик по видеосвязи призвал поддержать реализацию его проекта Breakthrough Starshot, в рамках которого запланирован полет к звезде Альфа Центавра, рядом с которой может быть расположено небесное тело, пригодное для существования людей.