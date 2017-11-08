Сегодня на Землю обрушатся сильнейшие магнитные бури
8 ноября 2017, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
8 ноября 2017, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
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В ходе пожара под Воронежем погибли пять человек, среди них дети
//Общество
Разбился градусник. Что делать с ртутью?
//Наука
//Общество
Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России
//Общество
Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля
//Политика
КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято
//Общество
//Общество
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Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко
//Общество
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