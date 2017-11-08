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Сегодня на Землю обрушатся сильнейшие магнитные бури

8 ноября 2017, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на Землю обрушатся сильнейшие магнитные бури
фото: pixabay.com
В среду, 8 ноября, на Землю обрушатся сильные магнитные бури, действия которых не ослабнут вплоть до субботы.
 
Предполагается, что данное явление будет на пике в четверг – его ощутят даже люди. Согласно последней информации, в связи с магнитными бурями в ближайшие дни могут плохо работать радиосвязь, некоторые спутниковые системы, а также космические аппараты.
 
Как уточняет портал vpravda.ru, ссылаясь на информацию метеорологов, уже с воскресенья, 12 ноября, геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии покоя.

 

 

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