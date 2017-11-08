Сегодня на Землю обрушатся сильнейшие магнитные бури

В среду, 8 ноября, на Землю обрушатся сильные магнитные бури, действия которых не ослабнут вплоть до субботы.

Предполагается, что данное явление будет на пике в четверг – его ощутят даже люди. Согласно последней информации, в связи с магнитными бурями в ближайшие дни могут плохо работать радиосвязь, некоторые спутниковые системы, а также космические аппараты.