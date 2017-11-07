В скором времени начнется первый изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS.

Шесть членов экипажа будущей экспедиции на Луну будут в течение семнадцати суток заперты в замкнутом пространстве. В пресс-службе Института медико-биологических проблем уточнили, что в ходе данного эксперимента планируется установить, как будут вести себя люди разных национальностей в непростых условиях.

Эксперты намерены узнать, удастся ли экипажу разрабатывать программы действий без связи с Землей, а также рационально использовать возможности космического корабля.

Как уточняет РИА "Новости", в тестировании примут участие Елена Лучицкая, Анна Кикина, Наталия Лысова, а также Илья Рукавишников, Марк Серов и Виктор Феттер.