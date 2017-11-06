Считавшийся вымершим леопард снова гуляет по Северной Осетии

Переднеазиатский леопард, которого ранее считали вымершим на Кавказе, уже второй раз за год попал на видео камер Головной Зарамагской ГЭС. У ученых есть все основания полагать, что Северная Осетия может стать местом обитания этого вида животных.

Переднеазиатский леопард считался вымершим на территории Северного Кавказа с середины прошлого века. На видео животное находится совсем рядом с гидротехническими сооружениями. Дело в том, что к водохранилищу спускаются горные козлы, на которых любит поохотиться леопард. Вероятно, именно поэтому хищник и зачастил в эти края. Леопард принял гидроузел за природный объект. Экологи считают, произошедшее должно подтолкнуть к восстановлению переднеазиатских леопардов на Кавказе. За животными продолжат следить с помощью установленных камер.