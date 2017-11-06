NASA допустило существование внеземной жизни в Солнечной системе

Американское космическое агентство NASA допустило, что спутник Сатурна Энцелад является обитаемым. Запущенная NASA автоматическая станция Cassini обнаружила на небесном теле водород, взаимодействующий с ледяным покровом Энцелада.

Кроме того, данные, собранные Cassini, свидетельствуют о том, что на спутнике есть гидротермальные вентиляционные отверстия. Эта информация дала ученым основание предположить, что в океане Энцелада существует жизнь, отмечает издание «ВладТайм».

Ранее «Аргументы недели» писали, что любители уфологии разглядели объект, похожий на корабль инопланетян, на спутнике Юпитера Европе.