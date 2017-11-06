Британский бизнесмен готовится запустить регулярные рейсы в космос

Всемирно известный британский бизнесмен и миллиардер Ричард Брэнсон пообещал в обозримом будущем запустить регулярные рейсы в космос. Реализацией проекта, согласно последней информации, будет заниматься корпорация предпринимателя под названием Virgin.

Предполагается, что полет будет длиться не более пятнадцати минут. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», за одну поездку в космос всем желающим придется заплатить 250 тысяч долларов.

Интересно, что Ричард Брэнсон не захотел уточнять, куда именно будет осуществлять рейсы космический корабль с землянами на борту.