Британский бизнесмен готовится запустить регулярные рейсы в космос
6 ноября 2017, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный британский бизнесмен и миллиардер Ричард Брэнсон пообещал в обозримом будущем запустить регулярные рейсы в космос. Реализацией проекта, согласно последней информации, будет заниматься корпорация предпринимателя под названием Virgin.
Предполагается, что полет будет длиться не более пятнадцати минут. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», за одну поездку в космос всем желающим придется заплатить 250 тысяч долларов.
Интересно, что Ричард Брэнсон не захотел уточнять, куда именно будет осуществлять рейсы космический корабль с землянами на борту.