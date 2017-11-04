Луна сегодня приблизится к Земле на максимально близкое расстояние

В субботу, 4 ноября, Луна достигнет перигея - приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.

Соответствующую информацию опубликовал Space.com. В сообщении, появившемся на портале, отмечается, что спутник Земли сегодня будет казаться более массивным и ярким, чем обычно.

Жители Москвы получат возможность понаблюдать за Луной в перигее с 17.30, когда небесное тело начнет двигаться на восток - северо-восток. Согласно расчетам специалистов, в этот день спутник Земли над городом будет освещен почти на 100%.

Ранее «Аргументы недели» писали, что виртуальный уфолог Streetcap1 разглядел на Луне неопознанный летающий объект.