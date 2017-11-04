Ученые нашли связь между количеством друзей и старением мозга

Чем больше у человека друзей, тем медленнее стареет его мозг. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Соединенных Штатов.

Сотрудники американского Северо-Западного университета провели эксперимент, в котором приняли участие несколько десятков пожилых людей, пишет РИА Новости . Им предстояло запомнить и назвать 15 объектов, продемонстрированных специалистами. Выяснилось, что лучше всех с данным заданием справились пенсионеры, которые поддерживают дружеские отношения с большим количеством людей.

Ранее исследователи из Великобритании установили, чем отличается мужская и женская дружба.