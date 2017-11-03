Ученые обнаружили планетную систему у ближайшей к Солнцу звезды

Вокруг Проксимы Центавра, которая является ближайшей к Солнцу звездой, вращается планетная система и пояс астероидов. Такое открытие сделали зарубежные астрономы.

Об исследовании ученых говорится в Astrophysical Journal Letters. В материале, опубликованном в данном научном издании, говорится, что доказательством существования перечисленных объектов стало свечение холодной пыли в окрестностях звезды. Сколько небесных тел входит в планетную систему Проксимы Центавра, пока неизвестно.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые из Великобритании раскрыли происхождение Проксимы Центавра. Оказалось, что в прошлом она была захвачена притяжением двойной звездной системы.