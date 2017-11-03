Кипящий океан обнаружен на Марсе
3 ноября 2017, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели исследования и сделали поразительное заявление.
Согласно информации экспертов, на Марсе находится настоящий океан с кипящей водой, который нельзя увидеть невооруженным глазом, так как он скрыт в твердой породе. Как уточняет портал ToDay News Ufa, в ночное время вода в океане превращается в лед, а днем она очень быстро нагревается. Отметим, что на Красной планете вода кипит при 0 градусов.
После выкипания жидкость попадает в атмосферу, перемещается, затем вновь оседает на поверхность, где весь процесс повторяется заново.