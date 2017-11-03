Ученые обнаружили черную дыру, которая способна поглотить Землю

Несколько ученых недавно сделали заявление, которое обеспокоило жителей Земли.

Согласно некоторым данным, неподалеку от Солнечной системы может скрываться черная дыра, которую не видно землянам, однако ее можно зафиксировать благодаря гравитации. Эксперты считают, что за орбитой Нептуна находится объект, влияющий на пути движения астероидов.

Как уточняет ToDay News Ufa, данное небесное тело ничего не отражает и не излучает, вследствие чего можно сделать вывод, что это и есть черная дыра. Известно, что Землю может уничтожить даже самая маленькая из них, радиус которой не превышает десяти километров.