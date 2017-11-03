Легендарный физик Стивен Хокинг: человечество прошло точку невозврата

Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг сделал важное заявление.

По мнению ученого, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет для человечества вполне реальную угрозу. Хокинг с сожалением констатировал, что роботы могут полностью заменить людей, передает издание Daily Mail.

Физик заметил, что в настоящий момент специалисты разрабатывают компьютерные вирусы, а в будущем может быть создан искусственный интеллект, имеющий возможность улучшать самого себя. Из-за желания быть еще более эффективными роботы в какой-то момент могут принять решение просто избавиться от человека. Хокинг убежден, что человечество прошло точку невозврата.