Участникам международного практикума ООН по вопросам космического пространства был представлен инициативный проект самарских ученых - маломассогабаритный космический аппарат «АИСТ-3».



Молодые ученые Самарского университета завершили предэскизное проектирование оптико-электронного МКА «АИСТ-3». Он должен стать стать продолжением серии малых космических аппаратов семейства “АИСТ”, созданных в партнерстве с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» в 2008-2016 годах.



Основное назначение МКА «АИСТ-3» – дистанционное зондирование Земли с помощью современного оптико-электронного комплекса микро-класса «Скворец». Его разработкой занимается зеленоградский филиал РКЦ «Прогресс» - Научно-производственное предприятие "Оптико-электронные комплексы и системы" (НПП "Оптэкс"). Предполагается, что этот комплекс сможет обеспечить разрешение снимков 1,2 и 1,3 м в оптическом диапазоне с полосой захвата 8-10 км. В настоящее время определен проектный облик и компоновка МКА «АИСТ-3», предложен состав целевой и бортовой аппаратуры.



Космический аппарат предназначен не только для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но и проведения научных экспериментов. Масса аппарата составляет всего 170 кг, что является его весомым преимуществом среди МКА такого класса.



Руководитель НОЦ «Аэрокосмическая техника и технологии» к.т.н. Иван Ткаченко представил проект участникам международного практикума ООН «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития», проходящего в эти дни на базе Самарского университета.



«Идея разработать такой аппарат возникла в ходе проработки проекта по установке аппаратуры оптико-электронного наблюдения на МКА «АИСТ» первой серии, – рассказал Иван Ткаченко. – Два таких университетских спутника массой по 39 кг надежно работают на орбите. Конструктивно «АИСТ» – очень удачная платформа, но нам стало ясно, что разместить аппаратуру ДЗЗ с высокими характеристиками на этой платформе не удается. Поэтому мы предложили проект более тяжелого аппарата - “АИСТ-3”.

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