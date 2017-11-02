Ученые: во время полета на Марс астронавтам грозит необратимое повреждение мозга

Ученые обнаружили новую серьезную угрозу для астронавтов, которые отправятся на Марс.

По мнению экспертов, проблемы в организме людей могут возникнуть из-за длительного пребывания в невесомости. Специалисты утверждают, что для безопасности астронавтов необходимо создать систему искусственной гравитации, передает издание NEJM.

Отметим, что в преддверии миссий на Красную планету ученые тщательно изучают и анализируют возможные последствия долгих полетов. К настоящему моменту удалось обнаружить целый ряд угроз для здоровья и жизни будущих колонизаторов Марса, вследствие чего экспертам необходимо учесть все эти замечания при создании космического корабля и разработке систем жизнеобеспечения.