Более двух миллионов землян прислали NASA свои имена для отправки на Марс

Более двух миллионов землян, в частности около 60 тысяч жителей России, прислали NASA свои имена, чтобы их отправили на Марс.

Данные будут занесены в микрочип и доставлены на Красную планету в исследовательском зонде, уточнили в пресс-службе американского космического агентства. Отмечается, что это второй этап подачи имен для отправки в космос. В настоящий момент не установлено, когда они будут доставлены на Марс.

Как уточняет РИА "Новости", в рамках первой миссии микрочип разместят на борту аппарата InSight, задачей которого является изучение движения внутренних слоев Марса, а также измерение метеоритных ударов. Предполагается, что зонд будет запущен в мае будущего года, а уже в ноябре он опустится на планету. Во время этого запуска будут доставлены имена 827 человек, подавших заявки в 2015 году.