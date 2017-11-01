Ученые из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета в Филадельфии провели ряд исследований и выяснили, какие параметры делают лицо женщин "идеальным" с точки зрения науки.

Согласно последней информации, девушки с лицом сердцевидной формы с позиции математики близки к эталону, передает издание Daily Mail. Один из участников исследования Аллан Валк заметил, что в понятие "математической красоты" входят правильные контуры лица и идеальное соотношение его частей. Эти факторы делают внешность женщины гармоничной и очень притягательной для лиц мужского пола. Более того, именно лицо в форме сердца является примером для пластических хирургов.

Интересно, что, согласно подсчетам, расстояние между глазами дамы в идеале должно достигать 59,2 миллиметра, промежуток между ее зрачками — 59,2 миллиметра. Расстояние между скулами и глазами должно составлять 13,1 миллиметра. Отмечается также, что длина "идеального" носа должна быть 43,6 миллиметра.