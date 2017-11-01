Найдено существо, которое считалось вымершим с 1975 года

Ученым удалось обнаружить существо, которое считалось вымершим с 1975 года.

Речь идет о черноспинных саламандрах, которые были около 40 лет назад найдены у горного хребта Сьерра-де-лос-Кучуманатес, расположенного в Гватемале.

Как сообщает world.fedpress.ru, биологам впоследствии удалось встретить представителей этого вида лишь дважды, после чего было решено, что эти существа вымерли. Недавно сотрудник заповедника в процессе обхода заметил черноспинную саламандру и сфотографировал ее.