Международная группа астрономов обнаружила в созвездии Голубь газового гиганта, существование которого опровергло теорию образования планет.

Согласно точке зрения, которую до недавнего времени разделяли многие ученые, небольшие звезды не могут образовывать вокруг себя газовых гигантов. Сотрудники университета Уорвика доказали, что это не так, пишет EurekAlert. Состоящее из газа небесное тело, найденное астрономами, вращается вокруг красного карлика.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в Солнечную систему в прошлом проникла вторая звезда. К такому выводу пришел канадский астроном Жиль Кутюр.