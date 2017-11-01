Ученые назвали критический возраст для отцовства

Ученые из Соединенных Штатов назвали возраст, после достижения которого мужчинам опасно иметь детей.

Специалисты, работающие в бостонском научном центре, в ходе своих исследований выяснили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35-ти. Кроме того, было доказано: с возрастом семенная жидкость накапливает мутации, что повышает вероятность зачатия нездорового эмбриона. Данная вероятность наиболее высока после 55 лет, пишет газета Daily Mail.

Ранее ученые нашли связь между возрастом мужчины и поведением его ребенка в обществе.