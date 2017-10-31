Астрономы предупредили о приближении к Земле метеорита

Китайские астрономы сообщили о приближении к Земле метеорита G2-939. По расчетам астрономов из Китая, космическое тело должно войти в атмосферу нашей планеты в ближайшее время и упасть в Тихий или Индийский океаны. Не исключено, что метеорит упадет у берегов Индии.

По прогнозам ученых, после контакта с земной атмосферой траектория метеорита может измениться и он упадет на территории КНР. Китайские ученые заметили, что сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA никак не информируют об опасном объекте. Эксперты из Китая отметили, что NASA предупреждает только об объектах, представляющих опасность непосредственно для США.

Метеорит G2-939 даже не числится в базе данных Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США, - сообщается на сайте "Российской газеты".