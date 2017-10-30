NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало «жуткие» космические звуки

Американское космическое агентство NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало в интернете плейлист, состоящий из «жутких» космических звуков.

Плейлист, с которым можно ознакомиться на сайте РИА Новости, был создан посредством преобразования в звуковые волны данных, полученных космическими зондами и другими аппаратами, способными фиксировать радиоизлучение. В NASA убеждены, что звуки «воющих планет» и свистящего гелия могут напугать пользователей сети.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американские ученые обратились в агентство с предложением отправить на окраину Солнечной системы новую межпланетную станцию.