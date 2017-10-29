Тест для астронавтов поставил в тупик пользователей сети

Британский астронавт по имени Тим Пик продемонстрировал своим подписчикам в социальной сети Facebook логическую задачку, которую ему предложили решить, когда он захотел получить свою профессию.

Пользователям сети предложили представить куб, который можно повернуть влево, вправо, вперед или назад. На дне этого куба расположена точка. Следует мысленно перевернуть геометрическую фигуру в следующем порядке: вперед, налево, налево, вперед, направо, назад, направо, а затем сказать, где окажется эта точка.









Данная публикация Пика набрала около девятисот комментариев. Ряд пользователей признался, что задачка довольно трудная. Впоследствии выяснилось, что точка после всех манипуляций снова окажется на дне.