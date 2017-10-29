Ученые рассказали, что случится, если заварить на Марсе чай

В Лаборатории британского Открытого университета провели исследование и выяснили, что на Марсе невозможно выпить чаю.

Ученые утверждают, что приготовить ароматный напиток удастся лишь при наличии специального оборудования. Отмечается, что при попытке нагреть воду для чая песок с поверхности Марса может подняться, образовать комки и попасть в посуду и даже глаза астронавтов.

Как отмечает TerrNews, закипание воды на Красной планете происходит почти моментально, а гравитация заставляет кучи песка резко подниматься ввысь.