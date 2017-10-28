Ученые рассказали о последствиях столкновения Млечного Пути и Андромеды

Галактики Млечный Путь и Андромеда столкнутся через 4 млрд лет, считают ученые. Специалисты рассказали о вероятных последствиях этого события.

По словам исследователей, которых процитировало издание «ВладТайм», в случае столкновения галактик возможны несколько вариантов развития событий. Один из них - слияние двух спиральных звездных систем в эллиптическую. Ученые предполагают, что в этой галактике будут зарождаться новые звезды.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российские астрономы выдвинули гипотезу о существовании в Млечном пути планеты, которая пока неизвестна науке. Ученые собираются подтвердить правильность своих расчетов с помощью расположенного в Карачаево-Черкессии оптического телескопа.