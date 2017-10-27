Новая функция Instagram привела пользователей в восторг

В популярной социальной сети Instagram появилась новая функция, которая изумила пользователей.

Разработчики внесли в программу уникальную возможность, которая получила название Superzoom. Эта функция появилась в разделе Stories, она дает возможность увеличивать изображение при помощи одного лишь нажатия, передает сегодня издание The Verge.

Уточняется, что человек может записать видеозапись длительностью 3 секунды, применяя трехкратный нарастающий зум, что напоминает кинематографический прием. Интересно, что приложение автоматически добавляет в такие ролики драматическую мелодию.