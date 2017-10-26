В NASA рассказали о влиянии космоса на ДНК человека

Пребывание в космосе меняет ДКК человека. Об этом заявили ученые, работающие в американском агентстве NASA.

В 2016 году специалисты взяли генетические образцы у вернувшегося с орбиты Земли астронавта Скотта Келли и его брата-близнеца, который никогда планету не покидал. В ходе исследований выяснилось, что гены астронавта претерпели существенные изменения, пока он был в космосе. Ученые пришли к выводу, что в условиях космоса ДНК человека работает иначе, нежели на Земле. Тысячи генов включаются и выключаются, меняется их анатомия и экспрессия, пишет издание OAnews.

Ранее в NASA прокомментировали утечку жидкого фреона, произошедшую на Международной космической станции.