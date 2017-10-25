Российские астрономы займутся поисками неизвестной планеты в Млечном Пути

В галактике Млечный Путь находится неизвестная науке планета. Такое предположение сделали российские астрономы, работающие в иркутской обсерватории.

Специалисты намерены проверить свою гипотезу с помощью расположенного в Карачаево-Черкессии оптического телескопа, который является крупнейшим в Евразии. Когда состоится научный эксперимент, пока неизвестно, передает ТАСС.

Ранее «Аргументы недели» писали, что границы Млечного Пути оказались на четверть шире, нежели считалось раньше. Пределы звездной системы раздвинули китайские астрономы. Данное открытие, по словам специалистов, имеет большое значение для научных исследований.