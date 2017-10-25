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Ученые сообщили о приближении к Земле опасного астероида

25 октября 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые сообщили о приближении к Земле опасного астероида
фото: pixabay.com

Завтра к Земле приблизится астероид 2017 QV34, заявили ученые. Специалисты рассчитали, что длина объекта составляет 470 метров.

Небесное тело внесено в перечень опасных, отмечает издание ToDay News Ufa. Падение данного астероида на Землю способно спровоцировать масштабный катаклизм. Вероятность такого сценария в настоящее время крайне мала – ученые уверены, что столкновения 2017 QV34 с планетой не произойдет, так как объект пролетит мимо.

Ранее «Аргументы недели» писали, что возле Земли прошел астероид 2012 ТС4. Этот момент удалось запечатлеть японским астрономам. Научные работники поделились роликом с интернет-пользователями.

 

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//Авторы АН

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