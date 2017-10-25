Ученые сообщили о приближении к Земле опасного астероида

Завтра к Земле приблизится астероид 2017 QV34, заявили ученые. Специалисты рассчитали, что длина объекта составляет 470 метров.

Небесное тело внесено в перечень опасных, отмечает издание ToDay News Ufa. Падение данного астероида на Землю способно спровоцировать масштабный катаклизм. Вероятность такого сценария в настоящее время крайне мала – ученые уверены, что столкновения 2017 QV34 с планетой не произойдет, так как объект пролетит мимо.

Ранее «Аргументы недели» писали, что возле Земли прошел астероид 2012 ТС4. Этот момент удалось запечатлеть японским астрономам. Научные работники поделились роликом с интернет-пользователями.