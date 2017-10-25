Астрономы обнаружили первую в истории наблюдений межзвездную комету
25 октября 2017, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Международный астрономический союз сообщил об обнаружении в Солнечной системе первой в истории космических наблюдений межзвездной кометы.
Небесное тело, о котором идет речь, движется по незамкнутой гиперболической орбите. Это означает, что комета прилетела из другой звездной системы. Сделавшие данное открытие ученые намерены продолжать изучение объекта, пишет сайт N+1.
Ранее специалисты из Соединенных Штатов предсказали уничтожение Земли кометой Свифта—Туттля. Ученые рассчитали, что через 2 с половиной тысячи лет небесное тело столкнется с Юпитером. В результате образуется мощная ударная волна, которая погубит человечество.