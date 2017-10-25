Хирурги из США успешно разделили сиамских близнецов с общим черепом

Американские врачи успешно провели уникальную операцию, в ходе которой удалось разделить сиамских близнецов с общим черепом.

Данную информацию предоставили в пресс-службе Детского госпиталя Филадельфии. Как сообщается, через пять месяцев после вмешательства один из участников операции Джесс Тейлор заявили, что Эрин и Эбби Делейни восстанавливаются и чувствуют себя хорошо.

Подчеркивается, что была проведена одна из самых ранних и сложных операций подобного рода. Врачи утверждают, что чем раньше происходит вмешательство, тем легче приходит в норму организм малыша.