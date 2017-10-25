Клад времен Петра I обнаружен в центре Москвы

В ходе работ в рамках столичной программы благоустройства "Моя улица" археологам удалось найти уникальный клад времен Петра I.

Интересно, что это уже вторая подобная находка на Нижней Радищевской улице – в конце сентября эксперты обнаружили там монеты времен правления Михаила Романова и Василия Шуйского. Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, теперь археологи нашли 97 монет конца XVII – начала XVIII века.

Уточняется, что вес клада достигает 23,8 грамма. Интересно, что в землю закопали весьма крупную сумму – на нее можно было приобрести около 120 килограммов ржи.